El novato que se convirtió en héroe

El deportivista Federico Valverde se convirtió en la sensación de la jornada en la fase de clasificación para el Mundial 2018 de la zona Sudamericana. El centrocampista, que el pasado 22 de julio cumplió 19 años, debutó en la madrugada del miércoles con la selección "mayor" de Uruguay y anotó el gol que abrió el camino del triunfo a los charrúas frente a Paraguay (1-2), el primero de la historia en Asunción. Es el primer partido importante del blanquiazul en la temporada, ya que hasta la fecha todavía no se estrenó con la camiseta del Deportivo. No jugó en la primera jornada contra el Madrid porque así lo dice su contrato de cesión y no lo hizo en la segunda, en el campo del Levante, porque Mel optó por otros compañeros en el momento de realizar los cambios. Al final se quedó en el banquillo.



Elegido segundo mejor futbolista del Mundial sub 20, en el que Uruguay ocupó la cuarta plaza, su presencia en la selección "mayor" era casi cuestión de Estado. Washington Tabárez, seleccionador charrúa, lo convocó para los dos partidos oficiales de este primer parón de la temporada. En el primero, contra Argentina en Montevideo (0-0), se quedó en el banquillo; en el segundo, en la visita a Paraguay fue titular, jugó los noventa minutos y se convirtió el héroe de su selección al marcar el primer gol uruguayo con un disparo desde fuera del área -la pelota tocó en un defensor antes de colarse en la portería local-.



A Valverde le llegaron felicitaciones de todo Uruguay, de periodistas, de exfutbolistas y de compañeros de la selección. Walter Pandiani, exdeportivista y exinternacional charrúa, fue de los primeros en reaccionar y escribió en su cuenta de Twitter: "Sí!! 19 años, el mejor de la cancha Fede Valverde frente a @Albirroja. #UruguayNoma un pasito más!".





URUGUAY URUGUAY ???????? congratulations @fedeevalverde for a great debut and the goal ??????. We keep up following the dream #WorldCupRussia2018 pic.twitter.com/u66E54UVGI — Luis Suarez (@LuisSuarez9) 6 de septiembre de 2017

Otro nueve, el goleador uruguayo por excelencia, también alabó el papel del deportivista en su cuenta de Twitter. Luis Suárez, que fue el que fabricó el segundo gol de su equipo, escribió también en su cuenta: "Uruguay, Uruguay No Ma. Felicitaciones Fede Valverde por el gran debut y el gol". El delantero del Barcelona ilustró su mensaje con diversos emoticonos y una foto con el blanquiazul.También el seleccionador reconoció el papel que había jugador en este partido el deportivista. "Yo no hago locuras para la selección, no soy un temerario. Pese a su falta de experiencia me parece que era el partido para Valverde", dijo tras el triunfo.Y acertó el entrenador uruguayo, ya que el centrocampista blanquiazul mostró la madurez impropia de un futbolista de 19 años.