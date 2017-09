Adrián y Bruno apuntan al once

Mel puso ayer las cartas sobre la mesa en el partidillo que organizó en Abegondo, donde mostró lo que puede ser la alineación titular que se enfrente el domingo (12.00 horas en Riazor) a la Real Sociedad. Según el diseño de ayer, el preparador introducirá dos cambios técnicos con respecto al once que salió de principio contra el Levante en la segunda jornada: Bruno y Adrián jugarán en sustitución de Çolak y Bakkali. Y está también el relevo en la portería -obligado por la lesión de Rubén-, Tyton será el elegido. Según estas pruebas, Lucas empezará el partido en el banquillo, algo que no sorprende porque Mel ya lo había advertido el pasado martes en rueda de prensa: "No es lo mismo entrenarse solo que con un equipo y a Lucas no lo hemos fichado para un partido", había explicado el técnico madrileño.

Será la tercera alineación diferente que presente el Deportivo en otras tantas jornadas, así como el tercer dibujo. La llegada a ultima hora del zurdo de Monelos y la de Adrián permitirán al entrenador aproximarse un poco más a lo que es su concepto y planteamiento. Por eso, ayer ensayó con el asturiano acompañando a Andone en la vanguardia, aunque también podría moverse un poco por detrás, dada la versatilidad que ofrece el atacante cedido por el Porto. El coruñés todavía no está a punto.

Los cambios llegan en las bandas y arriba, porque atrás mantiene el bloque, tanto en la defensa -Juanfran, Schär, Sidnei y Luisinho-, como en la medular -donde mantiene a Guilherme y a Pedro Mosquera-. Influye también el hecho de que Valverde y Celso Borges no hayan podido participar en ningún entrenamiento desde el anterior al viaje a Valencia. Es posible que ambos tengan minutos a lo largo del partido. El uruguayo ya demostró en su estreno con su selección de lo que es capaz, a pesar de su edad, y el costarricense, porque es un futbolista que siempre resulta rentable a todos los entrenadores. Como reconoció Mel, "el problema está en dejar a siete futbolistas fuera de cada convocatoria", que en este caso serán seis porque Carles Gil no está a disposición del entrenador madrileño. Mañana tocará una nueva criba.