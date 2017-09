Fede Valverde: "Estoy motivado y con ganas de jugar el domingo"

Fede Valverde espera que el encuentro del domingo contra la Real Sociedad en Riazor (12.00 horas) sirva para debutar con el Deportivo en partido oficial. Regresa feliz de la convocatoria de Uruguay, con la que se estrenó con gol esta semana. "Fue un sueño cumplido. Nunca me imaginé que fuera a pasar eso. Fue algo increíble e inolvidable. Me sentí muy feliz, por mí y por mi familia, que fue la que luchó conmigo", destacó el centrocampista esta mañana en la Casa del Agua, donde la plantilla realizó una sesión de recuperación. "Conseguí lo que fui a buscar en Uruguay y ahora tengo que esforzarme para lograr un lugar aquí en el Dépor. Me encuentro con muchas ganas, motivado y con ganas de jugar el domingo. Me siento bien", recalcó Valverde.

Contra el Madrid no pudo competir por una cláusula en su contrato de cesión y luego, contra el Levante, tampoco tuvo minutos. "No pude jugar los dos primeros partidos pero sigo entrenando con intensidad, con mucho esfuerzo y esperemos que llegue la oportunidad", añadió el mediocentro de 19 años.

Valverde confía en que el Deportivo sea capaz de hacerse fuerte en Riazor y espera que el apoyo de los seguidores resulte clave para que los tres puntos se queden en A Coruña el domingo. "Hay que aprovechar que jugamos en casa y que la afición apoya los 90 minutos. Eso hay que utilizarlo como motivación para el partido y ganarlo", añadió el internacional uruguayo.