Pepe Mel: "Sabemos el camino y no hay excusas"

Pepe Mel mostró esta mañana su satisfacción por saber, por fin, con qué plantilla cuenta una vez cerrado el mercado. "La incertidumbre te entretiene mientras la Liga se está jugando. Por fin se ha cerrado y sabemos los que somos. Sabemos el camino que hay que recorrer y no hay excusas para intentar hacerlo bien", declaró esta mañana en Riazor a 24 horas de recibir a la Real Sociedad, que perdió 5-1 en su última visita a A Coruña: "Cada temporada y cada partido es diferente. La Real es diferente y nosotros también. Es un encuentro nuevo que hay que jugar".

El madrileño justificó la ausencia de Emre Çolak en la convocatoria. "Están los que nos vienen mejor para este partido", aseguró Mel, que se guardará en el banquillo a dos mediocentros: Borges y Valverde.

Sobre Lucas, argumentó que aún no está en forma para jugar de inicio. "Es obvio que no. Necesita un tiempo, ese espacio de tiempo de pretemporada que no ha tenido. No podemos correr el riesgo de perder a Lucas en el primer partido", añadió Mel, quien confirmó que Tyton será titular para cubrir la baja del lesionado Rubén. "El sentido común, la justicia y muchas cosas me dicen que tiene que jugar Tyton. Estoy contento con Pantilimon, es un portero que nos sube el nivel también. Rubén había hecho un gran partido contra el Levante y estaba afianzándose en el puesto. Lo normal es que juegue Tyton", avanzó Mel esta mañana en Riazor.