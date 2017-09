'Estreno' matinal en Riazor

Es el tercer partido de Liga, aunque en realidad se trata de algo parecido a un estreno para el Deportivo. Fundamentalmente, porque es su primer encuentro desde la vuelta de Lucas Pérez, cuyo regreso debe marcar un antes y un después. A la fuerza es un Dépor nuevo, más ilusionante para la afición y con más calidad y recursos a disposición de Pepe Mel, que este mediodía dejará al de Monelos en el banquillo. Aún no está para jugar de inicio. Necesita unos cuantos entrenamientos más después de su atípica pretemporada con el Arsenal.

Con la bala de Lucas en la recámara, el técnico juntará en ataque a Adrián López y Florin Andone. Dos arietes a la vez. Distintos, pero delanteros al fin y al cabo. Ese dúo ofensivo, más la presencia de Tyton y Bruno Gama en el once, son las principales novedades en la alineación blanquiazul para recibir a la Real Sociedad, que vuelve a Riazor alerta después del 5-1 que encajó la pasada temporada.

Entonces llegaba al alza, como ahora, y salió goleada. Un precedente alentador para el Dépor, pero que no es más que eso, un simple dato. Porque el equipo de Eusebio Sacristán dispone de un repertorio ofensivo amplio y no suele dar facilidades atrás. "Juega de memoria", como ayer recordó Pepe Mel. Tres goles le metió al Celta en Balaídos (2-3) y otros tres al Villarreal en Anoeta (3-0). Pleno de victorias para los donostiarras, que buscarán la tercera ante un Deportivo que todavía no ha ganado. Compitió con dignidad frente al Madrid (0-3) y luego bajó mucho el nivel en el campo del Levante, donde estuvo a punto de vencer sin merecerlo (2-2). Después de haber sumado un punto en las dos primeras jornadas, afronta la tercera con el objetivo de inaugurar su casillero de victorias. Para conseguirlo deberá subir mucho su rendimiento con respecto al último partido, el del Ciutat de Valencia, donde no tuvo el balón y lo acabó pagando. Allí fue titular Çolak. Hoy, ni siquiera estará en el banquillo.

Prescinde Mel del turco en la convocatoria y vuelve a dejar fuera del once al uruguayo Fede Valverde, que viene de brillar en su debut con la selección absoluta charrúa. El joven esperará su oportunidad junto a Lucas en el banquillo, donde también se sentará el portero recién incorporado Costel Pantilimon. Los lesionados Rubén Martínez y Carles Gil son las únicas bajas en el bando coruñés, frente a las cuatro que tiene Eusebio: Raúl Navas, Mikel Oyarzabal, Jon Guridi y Carlos Martínez.