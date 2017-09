"Empezar el partido así es dar demasiadas ventajas al rival"

Pepe Mel lamentó el pésimo arranque del Deportivo, que en los primeros compases se encontró con dos goles en contra ante la Real Sociedad. "Empezar el partido así contra un equipo como este es dar demasiadas ventajas, y sin embargo el equipo ha hecho lo difícil, que era remontar el partido, y además haciéndolo bien. Los últimos veinticinco minutos de la primera parte fueron muy buenos y conseguimos meter a la Real debajo del larguero. La segunda parte la empezamos igual. Y en el minuto setenta y tantos se nos empezó a acabar la gasolina después de haber hecho un esfuerzo brutal. En otro balón parado nos metieron el tercero", relató.

También quiso hacer un lectura positiva de lo ocurrido y aseguró que se marchó "contento porque el equipo tuvo carácter, fue arriba a por el partido y consiguió empatar". "Obviamente, no puedo estar satisfecho cuando te meten cuatro goles y pierdes", afirmó el técnico del Dépor. Considera que hubo "gente que dio mucho de sí" pero el equipo acabó pagando el sobresfuerzo por verse tan pronto con desventaja de dos goles. "Se nos acabaron las fuerzas en cierto minuto. Esa ha sido la explicación", resumió.

Sobre el pésimo inicio del Dépor, sin tensión, Mel dijo que sus jugadores estaban alertados: "Me ha dado bastante bronca eso, porque es algo que está avisado y lo han visto en imágenes. Es empezar con una piedra grande al cuello". Mel evitó referirse a la actuación personal de Tyton porque no cree que sea justo "centrarse en nadie". Sobre Lucas, considera "obvio que tiene mucho recorrido por darnos porque tiene que ponerse en la forma que él puede dar". Además, mostró su preocupación por haber recibido nueve goles en tres jornadas. "Es algo que nos tenemos que hacer ver. No podemos encajar tanto gol. Vamos por mal camino", añadió Pepe Mel, quien reaccionó de malos modos cuando fue preguntado sobre si sus futbolistas tenían claro cómo tenían que jugar tras los ajustes tácticos en la recta final del partido.