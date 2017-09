"No podemos permitir que los rivales nos hagan tantos goles"

"No podemos permitir que los rivales nos hagan tantos goles"

Tras los cuatro goles recibidos ante la Real Sociedad, el Dépor acumula nueve tantos en contra en tres jornadas. "Son muchos goles -reconoce Luisinho-. No podemos permitir eso. Sabemos que los otros equipos tienen calidad y no podemos permitir que nos hagan tantos goles".

Sobre lo ocurrido ayer ante la Real, dijo que "no hay explicación". "Regalamos al adversario los primeros diez o quince minutos. Después hicimos lo más difícil, empatar, y al final encajamos a balón parado y acabamos perdiendo. Estábamos avisados de que la Real es fuerte a balón parado y nos mataron ahí".

En su opinión, "el equipo en el segundo tiempo entró bien". "Si no puedes ganar, por lo menos hay que sacar algo, pero no fuimos inteligentes para por lo menos sumar un punto. Estamos tristes pero van tres partidos y no podemos estar con la cabeza para abajo", añadió.