Andone: "No estoy nervioso, confío mucho en este equipo"

Florin Andone recomendó esta mañana "tranquilidad" tras el discreto arranque de temporada deportivista. El delantero aseguró que confía en el equipo a pesar de las dos derrotas y el empate cosechados en las tres primeras jornadas del campeonato.

"No estoy nervioso, estoy muy confiado en este equipo y en el cuerpo técnico. Tampoco se pueden sacar muchas conclusiones en tres partidos", argumentó el futbolista rumano.

"Poco a poco iremos creciendo. Tenemos la plantilla cerrada y nos vamos conociendo", añadió. "Hay que tener tranquilidad, las cosas se van a poner bien; quedan muchos partidos", reflexionó.

En la faceta individual, no obstante, Andone ha conseguido estrenarse como goleador antes de lo que lo hizo la temporada pasada. "El año pasado lo pasé un poco mal al principio. Este año quizá ya estoy hecho al equipo y ya me conocen, me siento más importante", indicó.



Andone trabajó esta mañana junto al equipo en la segunda sesión de la semana antes de visitar al Betis el sábado. En el entrenamiento también participó con normalidad Luisinho, que no estuvo presente ayer por un golpe en una rodilla.