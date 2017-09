"Tengo que seguir mejorando si quiero jugar porque por algo soy suplente"

Riazor tenía muchas ganas de ver en acción a Fede Valverde (Montevideo, 1998) después de que no tuviera minutos ni frente al Madrid, por contrato, ni ante el Levante, por decisión técnica. El uruguayo jugó la última media hora contra la Real Sociedad, primero en la medular y luego escorado a un costado tras la entrada de Bakkali. "Me siento mucho más cómodo en el centro del campo. En la banda derecha me preocupo más por marcar que por atacar", argumenta el joven, flamante internacional absoluto desde el pasado miércoles, cuando debutó con gol ante Paraguay: "Sigo sin ser nadie, pero creo que me gané un respeto al ser internacional". Solo tiene 19 años y fuera del campo es pura timidez. Sin embargo, El Pajarito canta claro, derrochando aplomo y humildad en cada respuesta.

- ¿Qué sensaciones le dejó su estreno oficial con el Deportivo?

-Sensaciones malas porque no pudimos ganar como locales y esos puntos hay que sumarlos sí o sí. Solamente queda seguir mejorando y entrenando para ver qué pasa en el futuro. Nos golpeó fuerte el 0-2 a los cinco minutos. Hicimos lo posible para poder reaccionar. El equipo mostró la actitud que hay que tener para revertirlo.

- ¿Le preocupa más no haber ganado todavía o haber encajado nueve goles en las tres primeras jornadas?

-Nada. Falta mucho. No está bueno no ganar, pero tampoco hay que decaer. Hay que seguir entrenando al máximo y hay que revertir esta situación, porque somos capaces de hacerlo. Hay que ser conscientes de que todavía no ganamos pero falta mucho. Aún tenemos muchas chances de todo y puede pasar cualquier cosa. Tenemos que preocuparnos por nosotros. Las buenas noticias ya llegarán.

- ¿Qué falta para alcanzar esa primera victoria?

-No sé. Actitud, que es lo más importante, no está faltando. Quizá está faltando un poco más de gol y tener más el balón. Lo más importante es que hay actitud, que eso no cualquier equipo lo puede tener. Solamente es trabajo y entrenar duro. Tarde o temprano van a llegar las victorias y las buenas noticias.

- ¿Mantener la concentración y la solidez los 90 minutos, no solo a ratos, es una de las claves para la mejora?

-Es obvio. Desde el primer minuto hay que entrar concentrados. No nos pasa solo a nosotros. Tenemos la actitud para hacerlo y hay que hacerlo porque los goles de la Real fueron por errores de nosotros, no por virtudes de ellos.

- ¿El equipo acabó el partido del domingo desequilibrado, demasiado estirado?

-Por un momento, sí. Lo mejor es estar compactos, más tranquilos, tener el balón y estar más juntos. Hicimos lo contrario, con balones arriba y que Lucas luchara contra los cuatro defensas. Eso fue lo que hicimos mal.

- ¿Cómo se sintió en la banda derecha?

-Entré con tres volantes, con Guille (Guilherme) y Pedro (Mosquera), y luego cuando entró Bakkali pasé a banda derecha. No es que no me guste jugar ahí, pero sí que en otras posiciones lo puedo hacer mucho mejor. Si el míster decidió ponerme ahí es porque algo vio él. En la banda derecha me preocupo más por marcar que por atacar. Esa es mi debilidad en esa posición. Puedo hacerlo, obviamente, pero cuando tengo un lateral que lo hace bien y sube mucho, sí que me preocupo más por marcar que por atacar. Yo quiero hacerlo de la mejor manera, a veces no se puede, pero uno siempre trata de dejarlo todo por el equipo.

- Puede jugar de pivote, de mediapunta o de interior. ¿Usted qué posición prefiere?

-Cualquiera, pero siempre en el centro del campo, de pivote, de mediocentro. Creo que ahí es donde me siento más cómodo. Me siento mucho más cómodo en el centro del campo, teniendo todo el campo de frente y controlando el balón.

- ¿Se siente preparado para jugar de inicio?

-Sí. Siempre entreno para estar bien, para estar disponible para el míster. Si me toca la oportunidad voy a tratar de aprovecharla al máximo y dar lo mejor de mí.

- En teoría, para hacerse con un hueco tendría que salir del once Mosquera o Guilherme...

-Yo no puedo responder a eso. Si le toca jugar a ellos los voy a apoyar yo, y si me toca a mí, ellos me van a estar apoyando. Somos un equipo, todos damos lo mejor y todos tiramos para el mismo lado.

- Conducción, golpeo, visión de juego? ¿Cuál es su principal virtud?

-El buen juego, mi visión. Tengo mucha tranquilidad para jugar. Tengo que seguir mejorando si quiero jugar porque por algo estoy de suplente, porque el míster decide que por ahora no estoy preparado. Tendré que dar lo mejor.

- ¿Cómo está siendo su adaptación al club y a la ciudad?

-Espectacular. Estoy con mi familia, bastante feliz. Desde que llegué la gente me trató muy bien y me siento muy cómodo.

- ¿Los compañeros lo respetan más ahora que es internacional absoluto?

-Me respetaron y me apoyaron desde el primer día, cuando no era nadie; sigo sin ser nadie, pero sí que creo que me gané un respeto al ser internacional, no solo con ellos sino también con otra gente, con rivales, que puede ser que tengan un poco más de respeto. Tengo que seguir mejorando y puliendo cosas.

- Más respetado, pero tan tímido como cuando llegó.

-(Sonríe) Sí. Creo que eso no lo voy a cambiar. Voy a seguir de perfil bajo y continuar de la misma manera.

- Sin embargo, cuando entra en el campo se transforma y derrocha personalidad.

-Sí. Trato de divertirme, de entrar en la cancha y hacerlo lo mejor posible porque estoy haciendo lo que más me gusta en mi vida, que es jugar al fútbol. Si voy a entrar en la cancha tímido, ese día no entraré más. Trato de entrar, de divertirme y de dar lo mejor para el equipo.

- Pese a su juventud, ¿le gusta dar un paso al frente y asumir la responsabilidad si hace falta?

-Sí, eso lo utilizo con mucha responsabilidad, es obvio, pero con bastante motivación y diversión. Hay que disfrutar el momento. Hay cosas mucho peores que pasan en la vida, así que hay que disfrutar.

- ¿Cómo recuerda su debut con Uruguay ahora que ya ha pasado una semana desde su estreno con gol ante Paraguay?

-Fue increíble. Me marcó para toda la vida y lo voy a pensar cada día que me levante. Voy a decir: 'Uf, metí un gol en mi debut y ganamos'. Eso va a quedar siempre visible para mí cada día y eso lo tengo que utilizar como motivación aquí en el Dépor.

- ¿Nota que ha generado mucha ilusión entre la afición deportivista?

-Todos los compañeros y yo lo vamos a hacer de la mejor manera, con actitud y personalidad. Si algún día algún compañero o yo tenemos un día malo, por gusto no va a ser. Vamos a tratar de revertirlo todo, como vamos a hacer este fin de semana.

- ¿Qué referencias tiene del Betis, su rival del sábado?

-Lo único que sé es que al técnico (Quique Setién) le gusta jugar al fútbol. Tratan de salir jugando en todo momento y eso hay que utilizarlo como una presión para atacar y también para contragolpear.