Lucas: "Si no pensara que el Dépor ha mejorado, no hubiera rechazado muchas ofertas"

Lucas Pérez se ha mostrado seguro de que el Deportivo logrará esta temporada dar el salto de calidad que espera la directiva y que también desea la afición. El delantero confía en que los resultados mejoren con el paso de las semanas a pesar de que el inicio de campeonato ha estado rodeado de dudas. Lucas aseguró que si no estuviera convencido de las posibilidades del equipo no hubiera rechazado todas las ofertas de las que dispuso en el verano para recalar de nuevo en el Deportivo. "Si no pensara que el Dépor ha mejorado, no hubiera rechazado muchas ofertas para venir aquí", manifestó el coruñés tras el entrenamiento de esta mañana en la ciudad deportiva de Abegondo.

Lucas recordó que las nuevas incorporaciones, incluido él mismo, deben adaptarse al conjunto blanquiazul para que los resultados puedan llegar. "Hay jugadores nuevos y todo tiene un proceso de adaptación", argumentó. El propio Lucas debe sobreponerse a las consecuencias negativas de un verano ajetreado en el que no pudo completar una pretemporada en condiciones. "Me encuentro bien después de dos semanas de entrenamiento, pero me falta. Espero estar a tope pronto", reflexionó.

El delantero también ha solicitado paciencia a los aficionados después de los malos resultados de las primeras jornadas y subrayó que el equipo necesita "tiempo". "Estamos en la jornada tres. Entiendo que el nerviosismo le entre antes a unas personas que a otras, pero lo único que puedo pedir es tiempo", manifestó el coruñés.