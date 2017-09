Tres partidos para abrir puertas

Siete futbolistas del Deportivo, los que todavía no han debutado en Liga esta temporada, esperan su momento con la esperanza de aprovechar su oportunidad cuando les llegue. A varios les tocará pronto porque el cargado calendario que se avecina, con partido entre semana, hará que Pepe Mel reparta los esfuerzos y eche mano de algunos jugadores que, hasta ahora, no han tenido protagonismo. En ocho días el Dépor tendrá que visitar al Betis (sábado 16, 18.30 horas), recibir al Alavés (miércoles 20, 21.00 horas) y desplazarse al campo del Espanyol (domingo 24, 12.00 horas). Tres partidos muy seguidos que servirán a los menos habituales para asomar la cabeza. Además, el mal arranque de Liga del equipo coruñés, al borde de los puestos de descenso tras haber sumado solo un punto de los nueve posibles, favorece también que haya cambios. Agitar el árbol en busca de los frutos que todavía no han caído es la mejor manera de tener a todo el mundo en tensión.

Salvo el lesionado Carles Gil, operado el lunes en Porto de su pubalgia, y el lateral izquierdo Saúl García, que no cuenta para el entrenador madrileño, los otros cinco inéditos en Liga tienen muchas posibilidades de tener minutos en alguno de los próximos tres encuentros. Las posibles rotaciones empiezan ya en la portería, una posición clave en la que Przemyslaw Tyton no transmitió seguridad como sustituto de Rubén Martínez en su estreno esta temporada frente a la Real Sociedad. Mel medita entre apostar por el recién llegado Costel Pantilimon para defender la meta blanquiazul o bien dar continuidad al polaco pese a las dudas que genera. Fernando Navarro, Raúl Albentosa, Alejandro Arribas y Gerard Valentín son los otros futbolistas del Deportivo que todavía no se han estrenado en la presente Liga. Los centrales están especialmente alerta por si alguno tuviera que entrar por el mal arranque de temporada de Sidnei Rechel, que contrasta con el gran rendimiento ofrecido por Fabian Schär. Tampoco Juanfran está en su mejor momento en el lateral derecho, demarcación en la que su recambio, Gerard Valentín, espera su oportunidad para debutar en Primera.

Otros futbolistas con escaso protagonismo hasta ahora, como Fede Valverde y Emre Çolak, también aspiran a reivindicarse para abrir la puerta de la titularidad. El mediapunta turco, que se quedó fuera de la convocatoria para el encuentro del pasado fin de semana ante la Real, formó parte del siguiente once en los ejercicios tácticos de ayer en Abegondo: Pantilimon, Juanfran, Sidnei, Arribas, Luisinho, Guilherme, Borges, Cartabia, Çolak, Bruno y Andone. Una alineación que no será la que juegue de inicio el sábado en el Benito Villamarín, donde lo lógico es que repitan como titulares los dos futbolistas blanquiazules más destacados en la pasada jornada: el central Schär y el delantero Adrián.