Fayçal: "No me gustaba la vida que tenía en A Coruña"

El exjugador deportivista Fayçal Fajr, traspasado este verano al Getafe, ha señalado en una entrevista concedida a la Agencia Efe que no le "gustaba" la vida que tenía en A Coruña. El internacional marroquí expuso que no dispuso de oportunidades sobre el campo en su segunda temporada como blanquiazul y que al mismo tiempo no se encontraba cómodo fuera del terreno de juego. "Llegué a Getafe y hay un buen vestuario, la gente del club es muy amable y cercana. Los primeros días, cuando llegué, vi que era una familia y se nota. Los utilleros, cuerpo técnico, todo el mundo. Después de haber pasado un año un poco difícil... pero no sólo en el fútbol, en A Coruña fuera del fútbol no estuve bien. No me gustaba la vida que tenía allí", manifestó.

"Me llevaba bien con todos, pero cada uno va su bola. Tenía dos o tres amigos con más complicidad. No tenía problemas con nadie. Sólo era fuera del fútbol. Fuera del club, la vida en A Coruña no estaba bien, no me sentía bien", insistió.