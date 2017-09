Pepe Mel: "Va a haber cambios, las plantillas son para usarlas"

El entrenador deportivista, Pepe Mel, anunció esta mañana tras el entrenamiento de la plantilla que mañana contra el Betis introducirá varios cambios con respecto al encuentro de la semana pasada frente a la Real Sociedad. "Un mínimo de tres cambios va a haber", destacó el técnico. Sidnei y Bruno, descartados de la convocatoria, y Pedro Mosquera, lesionado, serán esos cambios, pero Mel probablemente introduzca más modificaciones en el once para visitar el Benito Villamarín. "Va a haber cambios; las plantillas son para usarlas. Qué argumento voy a usar con los futbolistas si pierdes y no cambias nada", reflexionó. "Si queremos competir bien tenemos que tener a mucha gente enchufada. No es bueno dejar a la misma gente fuera mucho tiempo. Hay que ser justos con el trabajo de otra gente y que están haciendo el esfuerzo. Eso lo tengo que premiar", añadió.

El Deportivo se enfrentará al Betis con la necesidad de lograr un buen resultado tras los titubeos de las tres primeras jornadas. Mel es consciente de ello y de que una victoria permitiría trabajar con más confianza. "Necesitamos ganar", reconoció. "Un equipo de cualquier deporte se sustenta en las victorias. En las victorias los jugadores creen, la afición cree y el entrenador se sustenta en sus ideas", manifestó. En ese sentido, Mel se refirió a las palabras del presidente del club, Tino Fernández, que ayer en el foro organizado por Radio Coruña mostró su confianza en que el técnico pueda tener continuidad en el equipo, aunque al mismo tiempo advirtió que buscaría un relevo en el banquillo de verse obligado por los resultados. "Estoy seguro de que si hay una persona que quiere que esté aquí muchos años es el presidente, pero tanto él como yo estamos sujetos al balón", apuntó.