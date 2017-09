"Tuvimos opciones de algo más; el equipo no me disgustó"

El entrenador del Deportivo, Pepe Mel, reconoció que a su equipo al principio le "costó un poco entrar en el partido" pero que después reaccionó "bien". "Hemos tenido opciones de algo más pero nos hemos equivocado en tres o cuatro contras, en el último pase, mientras que el Betis ha tenido una de esas y lo ha hecho fenomenal. Si hubiésemos elegido bien en esas contras habríamos hecho el segundo gol y seguramente no habríamos perdido", destacó el madrileño.

Mel resaltó que el equipo no le disgustó, aunque también que "tiene cosas que mejorar" y que tiene "margen de mejora", por lo que consideró que lo van "a conseguir". "El equipo no me ha disgustado", dijo el técnico, que elogió la actuación de Borges, Valverde, Cartabia, Bakkali y Arribas, "que nos dio seguridad". "Lo que te da la confianza son los puntos y los puntos no lo hemos conseguido y por eso tienes después que volver a convencer, que es difícil tras una derrota", relató Mel, quien añadió que "el resultado es el que es y no se puede cambiar". "A nadie le gusta sumar uno de doce puntos, pero es la jornada cuatro", precisó el técnico deportivista, quien también se refirió a las sensaciones vividas en su vuelta al estadio Benito Villamarín.

"Para mí es un partido especial. He vivido momentos delicados de este club y he ayudado a que saliera a flote. Ahora, desde la distancia, se ve a un Betis diferente y para mí es una alegría porque es un club al que tengo mucho cariño y aprecio, pero cuando empieza el partido quieres ganar y no te acuerdas de lo demás", señaló Mel, quien considera "hasta cierto punto normal" que el Deportivo todavía esté en construcción porque "hicimos la pretemporada sin Adrián ni Lucas, e incluso sin Andone, que vino tarde y estuvo lesionado".