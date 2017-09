Arribas pide "tranquilidad" pese al mal inicio

Alejandro Arribas solicita "tranquilidad" pese al mal arranque de Liga del Deportivo. El central aseguró ayer que en el vestuario del Deportivo "ni mucho menos" hay ansiedad, si bien reconoció que al haber "pasado cuatro jornadas y no haber conseguido la victoria, el ánimo no está del todo bien". "Solo pienso en ganar, en sumar los tres puntos. Nos tiene que dar igual quién sea el entrenador del equipo rival porque el entrenador no juega", señaló Arribas sobre la situación del Alavés, colista, que mañana visitará el estadio de Riazor y que acaba de despedir al técnico argentino Luis Zubeldía.