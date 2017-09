El Dépor se agarra a Lucas

Todo son malas noticias para Pepe Mel en este arranque de temporada tan negativo para el Deportivo. La última, la lesión de Adrián López. El asturiano formó parte del once titular en los ensayos tácticos realizados ayer sobre el césped de Riazor, pero en la recta final del entrenamiento, mientras practicaba los lanzamientos de falta, notó un pinchazo en los isquiotibiales de la pierna derecha. Estará de baja tres semanas, como mínimo. Mel pierde así a uno de los sus jugadores más en forma, de los pocos que habían ilusionado en las primeras jornadas. No estará Adrián frente al Alavés, pero sí Lucas Pérez, que será titular por primera vez desde su último retorno al conjunto blanquiazul. El técnico confía en que ese impulso que siempre supone la presencia del delantero coruñés, por mucho que todavía no esté a tope físicamente, ayude a conseguir de una vez por todas la primera victoria de la temporada a costa de un Alavés también muy necesitado. A Lucas se agarra el Dépor, en cuyo once destaca también la novedad de Fede Valverde.

No es una final, porque después quedarán otras 33 jornadas, pero se acerca mucho a ese calificativo cuando en Riazor se cruzan los caminos del Deportivo y del Alavés, dos equipos que no levantan cabeza desde que empezó la Liga. A los dos se les acaba el margen para empezar a cuadrar las cuentas por la salvación. Por eso el Alavés ya reaccionó despidiendo al técnico argentino Luis Zubeldía. Pepe Mel, cada vez más cuestionado, se juega gran parte del crédito que le queda. Recuperarlo pasa, única y exclusivamente, por ganar esta noche. Todo lo que no sea vencer supondría otro paso atrás y más depresión a muy pocos días de visitar Cornellá. Para conseguir esos tres puntos vitales Mel repesca para el lateral izquierdo a Luisinho, que fue suplente ante el Betis, y tiene previsto alinear a tres mediocentros a la vez: Guilherme, Borges y Fede Valverde.

Cartabia y Lucas son fijos en ataque. Con ellos iba a formar Adrián, pero sin el asturiano ni Bakkali el técnico echará mano de otra solución para recomponer la línea ofensiva. Las opciones son Florin Andone, que en principio iba a ser suplente, Bruno Gama y Emre Çolak. Uno de los tres jugará de inicio ante este imprevisible Alavés, colista con cero puntos y cero goles a favor. Un rival también tocado que llega sin uno de sus futbolistas más determinantes, Bojan Krkic, pero con nuevo entrenador: el interino Javier Cabello.