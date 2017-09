LaLiga multa al Celta por la baja afluencia de público en Balaídos

LaLiga multó al Celta por no alcanzar el 70% del aforo de Balaídos en las dos gradas de enfoque de las cámaras de televisión. La patronal considera a los clubes responsables de que no se llenen las gradas, pues son los que fijan los precios de los abonos, aunque no los días y horarios de los partidos.

Balaídos ha bajado en afluencia de aficionados y de ello toman buena nota los enviados de la Liga, que ha abierto un expediente sancionador contra el club vigués.