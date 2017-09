La premisa era ganar

Lo más importante se consiguió, que era sumar los tres puntos, algo primordial en las actuales circunstancias, porque de no hacerlo la situación se podía volver en exceso tensa a pesar de que esto está todavía empezando. Además, enfrente estaba un Alavés muy necesitado ante el que solo valía ganar, por lo menos para la afición, de ahí el valor de esta victoria, aunque no llegó e manera brillante. Fue muy ajustada, pero justa, porque el rival tampoco dio la sensación de inquietarte, de que te pudiese empatar o ganar. Solo a balón parado en aquella ación en la que el balón se fue al poste. No parecía que pudiese hacer daño.

El partido fue muy equilibrado, quizá porque al_Deportivo le faltó subir una velocidad más en el juego y dominar los cambios de ritmo. Es algo que puede venir motivado por la intranquilidad que genera estar necesitados. Pero ahora ya está, ya que te estrenaste la victoria te tiene que darte la serenidad para hacer más cosas. El equipo está capacitado para mejorar en la construcción del juego y se puede conseguir mucho más fácilmente ahora con estos puntos. Sin duda muchísimo mejor que si no lograras sacar el partido. Esa era la premisa, lograr los tres puntos, para tener ese tiempo que necesitas para mejorar y quitar esa ansiedad.