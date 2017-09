"Todo ha sido positivo; tres puntos y portería a cero; nos da tranquilidad"

Pepe Mel reconoció que el triunfo de ayer ante el Alavés le permite, tanto a él como a sus jugadores, disfrutar de "dos días de tranquilidad para preparar el partido de Barcelona [contra el Espanyol] y arrancar ya". "Todo tiene cosas positivas hoy [por ayer]. Lo negativo fue ayer la lesión de Adrián. Dejamos la portería a cero y sumamos tres puntos, que es importante. Hemos jugado bien, hemos generado fútbol y ocasiones. La gente que vamos a necesitar en el futuro cercano suma minutos y todo ha sido positivo", recalcó el técnico del Deportivo tras la victoria.

El madrileño insistió en que este resultado sirve para elevar los niveles de autoestima y confianza de cara al futuro inmediato. Tras el partido, vio a sus jugadores "sonriendo, hablando, con música en el vestuario". "Se quitan un peso de encima. Mañana [por hoy] entrenaremos con alegría. Así es el fútbol. El resultado te da y te quita razones. Es más fácil trabajar con el resultado a favor y ahora hay que seguir. Estoy muy contento con los que han jugado", comentó Mel, que elogió la actuación de futbolista como Fede Valverde, Arribas, Emre Çolak, Borja Valle o Lucas Pérez.

El coruñés quería seguir en el campo y no le gustó su sustitución, algo que el entrenador considera "normal". "Hablé con él cuando vino, ya tiene la experiencia amarga de estar parado dos meses, y no podemos tener el lujo de que se lesione por jugar cinco o diez minutos más. Ha jugado sesenta y tantos minutos y el domingo hay otro partido. Entiendo su ansia por querer jugar, se le agradece y se la agradezco, pero yo estoy para tomar decisiones y pensar en el conjunto de todo lo que va a venir después, no solo en el Alavés", justificó el máximo responsable técnico del equipo coruñés. Sobre las individualidades, mostró también su satisfacción por la aportación de Fabian Schär, un futbolista que "desde que llegó nos suma". "Hace cosas importantes. Da tranquilidad en la salida del balón, cambia el juego de orientación y su comportamiento defensivo es bueno. Estoy contento con él y con todos", añadió.