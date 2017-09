Cuatro sin estrenarse

Pepe Mel utilizó ya a 22 futbolistas en las cinco jornadas que se llevan disputadas en Primera División. Solo cuatro no pudieron estrenarse todavía: Albentosa, Gerard Valentín, Carles Gil y Saúl. El extremo valenciano no lo hizo a causa de una lesión y el lateral cántabro porque no entra en los planes del entrenador; de hecho estuvo a punto de salir cedido durante el mercado de verano. El entrenador madrileño dio minutos a 21 futbolistas de la primera plantilla y además también contó con Edu Expósito -un minuto en el partido del pasado miércoles contra el Alavés-, centrocampista del Fabril que se ejercita con el primer equipo y al que el técnico hizo debutar en la Liga la pasada temporada.

ELa portería. Tres porteros utilizó Pepe Mel en los cinco partidos de Liga. La lesión de Rubén Martínez es la causa. El de Coristanco era el titular y disputó los dos primeros encuentros, pero en la semana del parón -entre la segunda y la tercera jornada- se lastimó en una mano justo el ultimo día del mercado y obligó al club a fichar a Pantilimon. Tyton sustituyó al coruñés, pero su actuación ante la Real Sociedad (2-4) no convenció a los técnicos, que decidieron darle la oportunidad al guardameta rumano, titular en los otros dos choques.

ELa defensa. Durante los tres primeros partidos Mel apostó por los mismos cuatro hombres en la zaga -Juanfran, Schär, Sidnei y Luisinho-, pero el bajo rendimiento del central brasileño en este inicio de campaña llevó al entrenador a dejarlo fuera de la convocatoria con motivo del choque del Villamarín contra el Betis. Esa semana sufrió una pequeña lesión muscular que le impidió estar disponible para recibir al Alavés. Ya está a las órdenes del técnico, que hoy decidirá si se lo lleva a Barcelona. En esta línea también hubo otro cambio en el Villamarín, donde Navarro ocupó el lateral izquierdo en detrimento de Luisinho. El hecho de tener que jugar entre semana ante el Alavés en Riazor pudo haber influido; de hecho el portugués volvió a ser el dueño de la izquierda en ese partido. Seis hombres dominan los minutos en la retaguardia, mientras que Gerard y Albentosa siguen a la espera.

EEl centro del campo. Guilherme y Pedro Mosquera empezaron con galones mientras que Celso Borges tenía que asumir un rol más secundario, en parte porque sus continuos desplazamientos para jugar con Costa Rica afectaron a su estado físico. La lesión del coruñés dejó vía libre al tico, pero también a Valverde, la sensación uruguaya que obtuvo protagonismo como blanquiazul tras su sensacional partido con Uruguay en Paraguay.

ELas bandas. Una demarcación complicada que obliga a los futbolistas a un continuo desgaste, ya que son importantes en ataque, pero no pueden descuidar sus apoyos en defensa. Cartabia fue titular siempre; Bakkali y Bruno alternaron titularidad. Carles Gil, operado, tiene que esperar.

EÇolak. El turco carece del protagonismo que anhela y que su fútbol merece. El hecho de que Mel quiera jugar con dos delanteros le está perjudicando. Solo jugó dos partidos, uno como titular, y entre ambos no llega a los noventa minutos.

EEl ataque. Andone y Adrián iniciaron el curso como protagonistas, pero después llegó Lucas. Con algo más de físico el coruñés iba a desplazar al rumano el pasado miércoles, pero la lesión del asturiano obligó a Mel a mantener al goleador ante el Alavés. Parece que habrá dos plazas para estos tres. De momento, dos para dos tras la dolencia de Adrián.