El entrenador deportivista Pepe Mel achacó la derrota de ayer contra el Espanyol a los errores en las áreas. "Un equipo que en seis jornadas lleva catorce goles en contra (son quince) está claro dónde tenemos el problema, más allá de que como por ejemplo hoy (por ayer) hayamos fallado ocasiones de gol", resumió. "Hemos metido uno, pero hemos tenido opciones de meter más. Si en este juego no aciertas en las dos áreas, lo normal es perder. Si encima sueles no acertar en la tuya propia, pues todo se te complica mucho más", añadió.

"El partido ha tenido fases completamente diferentes más allá del resultado. Con el 2-1 he escuchado al público silbar, eso significaba que nosotros hacíamos las cosas bien y llegábamos con facilidad al área del Espanyol", reflexionó Mel. "Ahí es seguramente donde nosotros hemos perdido el partido, en esas ocasiones de gol que no hemos convertido. En las dos áreas el Espanyol ha sido mejor nosotros. Con el penalti en el 3-1, esa reacción que habíamos tenido y esa fase de buen juego metiéndonos nosotros en campo del Espanyol pues se terminó, el 3-1 acabó de matarnos", reconoció el entrenador deportivista sobre el encuentro.

Pepe Mel lamentó los tantos encajados por su equipo, aunque admitió que estuvieron lejos de ganar. "El resultado no refleja lo que ha pasado. No digo que nosotros hayamos merecido ganar, no digo eso. Nosotros hemos tenido fases de buen juego, con acercamientos y con ocasiones de gol. Vuelvo a repetir, con el 2-1 yo escuchaba al estadio silbar, me imagino que sería a su equipo, no a nosotros. Eso significa cosas, luego es cierto que con el 3-1 han acabado haciendo la ola, pero el fútbol son sensaciones, son momentos, y nosotros hemos perdido el nuestro al no acertar las ocasiones que hemos tenido con el 2-0 y con el 2-1", apuntó.

Pepe Mel también se refirió a su situación personal tras la derrota de ayer y el mal arranque de temporada de los deportivistas. "Un entrenador siempre está con el tema del puesto, pero da igual, aquí lo que importa es el hoy", indicó el técnico blanquiazul. "El hoy ha sido éste, ya importa el mañana y yo me preocupo de lo que depende de mí y de lo que puedo solucionar yo. Ese tema no depende de mí y no lo puedo solucionar yo, lo que sí puedo solucionar yo es que el rival no se gire, que tengamos más aciertos en las áreas, que no seamos un equipo que encaja tanto, que tengamos más seguridad en los centros laterales...", enumeró el entrenador deportivista. "Todas esas cosas sí pueden depender de mí, lo otro no, así que para qué voy a gastar un segundo", insistió Mel cuando se le cuestionó sobre la situación en la que queda después de la derrota en Cornellá.