Lucas considera que Mel es "el indicado" para reconducir la situación

Lucas Pérez está convencido de que el Deportivo va a ser capaz de reconducir la delicada situación en la que se encuentra y cree que Pepe Mel, que el sábado se jugará el puesto ante el Getafe, "es el indicado" para guiar al equipo coruñés hacia una zona más tranquila de la clasificación. "Personalmente, pienso que es un buen entrenador. En esto del fútbol es normal que se hable cuando no tienes victorias y tienes malos resultados, pero a nivel interno él nos transmite tranquilidad. No está presionado, ni mucho menos. A nivel de vestuario nosotros estamos muy tranquilos porque sabemos que lo podemos sacar y pienso que él es el indicado", analizó el coruñés esta tarde en Verín, donde participó en la presentación de la campaña Bancada Cabreiroá.

En su opinión, un triunfo el sábado ante el Getafe serviría para "calmar los ánimos". "Ahora las victorias siempre son buenas, y más después de una derrota tan abultada como la que recibimos en Barcelona (contra el Espanyol). Lo mejor para calmar los ánimos y volver al buen camino es la victoria ante nuestro público y frente a un rival que viene de hacer un gran partido", comentó Lucas.

El delantero coruñés cree que la responsabilidad de la mala situación del Deportivo es "de todos, no solo del entrenador". "Cuando llevamos tantos goles en contra, la línea del equipo no es buena. Lógicamente, algo estamos haciendo mal, pero todos, no solo el entrenador. Los futbolistas también tienen su parte importante de culpa y lo que tenemos que hacer es estar tranquilos, trabajar esta semana y a la una el sábado intentar ganar al Getafe", añadió Lucas en el Pabellón Municipal de Verín en un acto de al que también asistieron Iago Aspas, del Celta; Iriome González, del Lugo; y Alberto Corbacho, del Obradoiro.