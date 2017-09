Pantilimon: "La culpa la tenemos todos"

Costel Pantilimon hizo auocrítica esta mañana en Abegondo al referirse a la situación del Deportivo, que a su juicio es "responsabilidad de todos", no solo del técnico, Pepe Mel, quien se jugará el puesto el sábado contra el Getafe. "Está haciendo un buen trabajo. Es nuestro líder. Los resultados no son buenos pero está trabajando para que lleguen. Estamos trabajando duro para mejorar los resultados y todo el mundo es responsable de los resultados", señaló. El equipo coruñés es el más goleado de Primera y "la culpa la tenemos todos, no solo la defensa". "Estamos trabajando para corregir errores", añadió.

A nivel personal, cree que está "mejorando partido a partido". "No estoy contento con los resultados. Tenemos que mejorar. Yo también puedo mejorar. Me siento bien, estoy trabajando duro para seguir mejorando y hacerlo bien", argumentó el guardameta internacional.

"Tenemos la misma responsabilidad en todos los partidos. Tenemos una buena plantilla y un entrenador bueno. Es normal que la gente espere más de nosotros. Espero y deseo que empecemos a ganar pronto para quitarnos esa presión", afirmó Pantilimon antes de recibir al Getafe, un rival "duro" que juega "compacto".

La plantilla del Deportivo retomó el trabajo esta mañana en Abegondo tras disfrutar ayer de un día de descanso. Pepe Mel mezcló a titulares y suplentes en dos formaciones de once para trabajar aspectos tácticos a campo completo.

La sesión finalizó con varios partidillos de cinco contra cinco en espacio reducido y con una charla del técnico a toda la plantilla. Mañana, de nuevo a las 10.30 horas y en la ciudad deportiva, el equipo completará el penúltimo entrenamiento antes de recibir el sábado al Getafe.