Andone admite que no le "gusta" ser suplente

Florin Andone ha admitido que no le "gusta" su situación actual como suplente del conjunto coruñés, aunque la apuesta le ha salido bien a su entrenador, Pepe Mel, ante el Getafe en un partido en el que el titular, Lucas Pérez, marcó el primero y él firmó el segundo (2-1).

"Es normal que no me guste no jugar. Cualquier jugador del mundo quiere jugar y desde que estoy en el Dépor, en el 90 por ciento de las veces he jugado de titular. Es una situación que no me gusta. Desde el banquillo he intentado aportar el máximo, intentar ser una buena persona con mis compañeros y estar ahí. He tenido la suerte de poder ayudarles", dijo.

"Estoy contento por eso, por poder ayudar y sumar mi granito de arena", añadió el futbolista del Deportivo, quien se alegró también por el gol de Lucas Pérez, "un gran jugador, una gran persona".

Andone, que viaja a su país para concentrarse con la selección de Rumanía, señaló que ahora el equipo puede prepararse "desde una mayor tranquilidad" para visitar al Eibar.