Las bandas como solución

Gran resultado, pero el equipo sigue generando dudas. Pepe Mel cambió algún jugador pero continúa con el mismo dibujo táctico que le está creando tantos quebraderos de cabeza. Por lo visto ayer Pantilimon no es ni de cerca el portero que necesita un equipo con las aspiraciones del Dépor. Sigue lento de movimientos y crea más inseguridad que confianza a sus compañeros, aunque su gran envergadura ayudó a evitar el 0-2. La defensa estuvo algo más ordenada que en otras ocasiones, aunque Juanfran dista mucho del lateral de ataque al que nos tiene acostumbrados, labor que está realizando perfectamente Luisinho. Los centrales, sin problemas en defensa pero sí en la salida de balón. Ahí tiene un serio problema el equipo coruñés, pues tanto Guilherme como Celso Borges no son jugadores de ese perfil, por lo que el central suizo optó por diagonales de 40 metros para evitar el tapón originado por lo comentado anteriormente. Recordar que el gol visitante viene de una ayuda de Çolak al recibir en campo propio, zona donde el turco pierde toda opción de generar peligro. En bandas Mel sigue insistiendo con Valverde y ahí el potencial del jugador deportivista baja muchos enteros, pues tiende a recorrer muchos metros fuera de su campo de acción al intentar jugar en su hábitat natural para luego ayudar a Luisinho en tareas defensivas. Ayer trabajó algo más en esa faceta. Fede Cartabia ya se ha dado cuenta de que hay otra forma de jugar al fútbol y para mí ha sido el mejor de todo el equipo. Marcó Lucas, pero sigue sin estar cerca del que todos esperamos, aunque va avanzando paso a paso. Andone salió con una actitud de equipo y no de cabreo por su no titularidad, lo que le ha llevado a marcar el gol de la victoria después de un difícil control con la cabeza. De los dos últimos cambios poco que comentar, han sido acertados, aunque pienso que debían haberse realizado antes. Debe tener claro el entrenador deportivista que con los medios que tiene ahora mismo la única manera de crear peligro es por banda y desde ahí llevar balón al área. Ayer quedó claro que insistiendo ahí los contrarios sufrirán mucho tanto en casa como fuera. No quiero ser repetitivo, pero hay más formas de salir desde nuestro área que con centrales abiertos y medios yendo a recibir para luego no haber opción alguna de pase.