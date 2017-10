"Cuestionado estaré igual, soy el mismo entrenador"

Un resultado permitió ayer a Pepe Mel mantener su puesto en el banquillo deportivista, aunque su sensación al finalizar el encuentro era que continuará "cuestionado" a pesar de ese marcador favorable. "Cuestionado imagino que estaré igual porque soy el mismo entrenador que hace tres horas", reflexionó el entrenador blanquiazul nada más finalizar el encuentro. "No creo que sea mucha diferencia el ganar el partido, solo que nos refuerza y da tranquilidad. Hay que mirar de forma positiva. De los últimos nueve puntos hemos sumado seis. Ahora tenemos quince días para reforzar cosas", añadió.

La victoria, la segunda consecutiva en el estadio de Riazor, otorga una prórroga al técnico, que sin embargo reconoce que continúa en una posición débil por el titubeante inicio de campeonato. "Las realidades se pueden tapar con un velo, pero están ahí. Un entrenador que se jugaba el puesto no creo que por ganar un partido...", razonó. "Tendremos que seguir apretando. Es un match ball que uno salva pero hay que seguir trabajando. El Dépor no debe estar en la situación en la tabla en que está. Estos tres puntos nos dan aire, pero nos dan aire hasta Eibar", analizó sobre el significado del triunfo de ayer frente al Getafe en Riazor.

Ese triunfo no permite tapar todas las debilidades de un equipo que ayer volvió cometer errores en defensa, pero Mel subraya que se producen avances con cada partido. "El equipo da pasos hacia adelante, aunque sí es cierto que pequeños. Lo veo mejorar", insistió.

Las facilidades que otorga al contrario, sin embargo, pudieron costarle ayer el puesto al madrileño. "Estoy contento por el buen rendimiento del equipo, pero seguimos teniendo el problema de que cada vez que tenemos una equivocación nos cuesta un gol", apuntó en referencia a la jugada en la que el Getafe logró adelantarse en el marcador tras la pérdida de balón de Emre Çolak.

Mel felicitó a sus jugadores y al mismo tiempo argumentó que la presión que pudiera existir sobre él no les afectó. "Ya me han cesado algunas veces y sé lo que es. Ya he vivido esa experiencia. Cuanto más tranquilo y más calma transmita, mejor. Todo está bajo la naturalidad y no volverte loco. El equipo ha generado fútbol, ha ganado un partido que había que ganar", destacó el entrenador deportivista.