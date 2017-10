"Tuve la suerte de encontrar el camino del gol y sirvió para ganar"

Florin Andone, el autor del gol de la victoria, se refirió a la importancia de los tres puntos. "Desde el banquillo he intentado aportar el máximo, intentar ser una buena persona con mis compañeros y estar ahí. He tenido la suerte de encontrar el camino del gol y ha servido para ganar. Estoy muy contento porque lo necesitábamos. Estoy contento por eso, por poder ayudar y sumar mi granito de arena", dijo el rumano, incómodo por no ser titular. "Es normal que no me guste no jugar. Cualquier jugador del mundo quiere jugar y desde que estoy en el Dépor, el 90% de los partidos los he jugado de titular. Es una situación que no me gusta", afirmó.