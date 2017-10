Mejora el Dépor, respira Mel

El Deportivo logró el sábado la victoria que necesitaba para serenar un ambiente inundado de dudas después de un arranque de campeonato tibio. Ganar se presentaba como el único resultado posible para un equipo colocado en puestos de descenso y era al mismo tiempo la fórmula que permitiría a su entrenador, Pepe Mel, conservar su puesto. El técnico madrileño había asumido que un nuevo tropiezo lo condenaría al paro, así que se arrogó toda la presión en el compromiso que debían afrontar sus jugadores frente al Getafe. El triunfo concede una prórroga a Mel y alivia la situación del equipo en la tabla antes de afrontar otro paréntesis en la competición, pero no resuelve todas las incógnitas que rodean a los deportivistas. El mismo entrenador asume que ha logrado tiempo para seguir trabajando y puliendo las carencias de un conjunto que, aunque mereció ganar, volvió a mostrarse inconsistente y dubitativo.

EEl 'match ball' de Mel. Nada más acabar el encuentro, el técnico deportivista reconoció que había salvado una situación límite, pero al mismo tiempo deslizó que por un resultado no dejaría de estar "cuestionado" al frente del equipo. Lo que obtuvo Mel fue oxígeno y una dosis de "tranquilidad" para continuar ejerciendo su trabajo. Entiende el técnico deportivista que el juego de los suyos avanza, aunque no al ritmo que a él le gustaría. Ahora tendrá dos semanas por delante antes de afrontar otro match ball, en palabras del técnico, ante el Eibar. En Ipurua se vivirá una nueva reválida para comprobar la evolución real del equipo.

EBrotes verdes. El Deportivo dio un paso adelante el sábado. Mejoró con respecto a los partidos más recientes, pero al mismo tiempo mostró algunas de las debilidades que han puesto en cuestión el proyecto nada más arrancar la temporada. El conjunto blanquiazul confirmó que tiene argumentos para armarse a través de la pelota, pero también evidenció sus lagunas defensivas en la jugada del gol que aumentó la incertidumbre alrededor de la figura de Pepe Mel. Una pérdida de Çolak en campo propio, con los laterales abiertos para dar salida al juego, propició el tanto de Amath y también confirmó el pobre registro de los deportivistas para iniciar las jugadas. La fórmula suele ser el desplazamiento en largo o la participación de un mediocentro (generalmente Guilherme) para desplazar el balón a uno de los costados. Aún así, el Deportivo tuvo paciencia y mostró capacidad de reacción para darle la vuelta al marcador.

EEl encaje de Lucas y Andone en el equipo titular. Los goles de los dos delanteros rescataron a Mel, que volvió a apostar por un esquema con un único jugador en punta. Lo hizo por segunda jornada consecutiva a pesar de que no ha ocultado que su opción preferida es jugar con dos. El técnico, sin embargo, no ha conseguido encontrar la fórmula que permita alinear a Andone y Lucas juntos. El rumano no ha ocultado su disgusto por ser suplente y también ha sugerido al entrenador que se atreva a apostar por los dos para que puedan compenetrarse mejor. La recuperación de Adrián, que probablemente llegue en condiciones para el partido en Eibar, añadirá competencia en esa posición.

EEl peligro del corto plazo. Superado el desafío que suponía el partido ante el Getafe, el club entra en un terreno delicado. Mel tiene un poco más de margen, pero continúa en una posición comprometida que no permite ver más allá del siguiente partido. La confianza se mide en función del próximo resultado, sin que parezca que se llega a la estabilidad que se persigue desde hace varias temporadas. Un revés volvería a debilitar al técnico, pero también a un proyecto que corre el peligro de instalarse en el corto plazo.