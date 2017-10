Cartabia: "Ya toca ganar fuera"

Fede Cartabia se refirió esta mañana a la "tranquilidad" recuperada tras la victoria ante el Getafe. "Es una semana buena. Necesitábamos ganar", reconoció el argentino, que destacó la importancia de dar continuidad a la reacción en Ipurua, donde el Deportivo reanudará la Liga tras el parón de este fin de semana. "Hay que ir partido a partido y centrarnos en el encuentro de Eibar. Ya toca ganar fuera de casa. Son tres partidos en los que, si sumamos puntos, podemos despegar", dijo sobre los inmediatos compromisos ante Eibar, Girona y Las Palmas.

Las dudas sobre la continuidad de Pepe Mel no llegaron, según Cartabia, al vestuario. "El entorno estaba un poco nervioso pero nosotros estábamos tranquilos", zanjó el atacante, prudente pese a que el Deportivo está a un solo punto del undécimo puesto. "Hay que ir partido a partido. Ojalá ganemos y vayamos hacia arriba", deseó.

A nivel personal, cree que ha regresado "más maduro" de lo que era en su anterior etapa en el Deportivo. "Me estoy encontrando muy bien. Soy más maduro. He aprendido mucho. Tácticamente he mejorado un montón", analizó Cartabia tras la sesión de esta mañana en la ciudad deportiva de Abegondo.