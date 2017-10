Fernando Vidal dimite como consejero del Deportivo

Fernando Vidal Raposo (A Coruña, 1962) ha dimitido como miembro del consejo de administración del Deportivo, al que accedió el 21 de enero de 2014 con Tino Fernández como presidente y en el que se encargaba de la parcela deportiva. Según ha informado el club en su web, Vidal presentó ayer al presidente y al resto del consejo de administración su dimisión "irrevocable" como miembro del equipo rector de la sociedad.

El exconsejero alega que, "en los últimos tiempos, por muy diversos motivos", no se ha sentido "todo lo cómodo y a gusto" que hubiera deseado para desempeñar "en responsabilidad" su labor de consejero, esgrime en una carta dirigida a los aficionados del Deportivo y recogida en la web del club. "Esta situación me estaba resultando cada vez más compleja, afectando de forma importante a mi situación personal y es por ello por lo que me veo en la obligación de presentar mi irrevocable renuncia como miembro del mencionado Consejo de Administración", justifica. Vidal asegura haber transmitido sus razones al presidente, aunque evita hacerlas públicas por pertenecer al "ámbito privado" de ambos.

El Real Club Deportivo, desde su web oficial, agradeció "muy sinceramente" a Fernando Vidal su "trabajo, esfuerzo y dedicación desinteresada, fruto de su profundo sentimiento y pasión deportivista", y le deseó "los mayores éxitos en el futuro".