Lucas trabaja en el gimnasio por un golpe en el cuádriceps izquierdo

Lucas Pérez trabajó esta ma?ana en el gimnasio de Abegondo y no salió al césped junto a sus compañeros en la primera sesión de las tres programadas para esta semana sin Liga por los partidos de las selecciones nacionales. El coru?és optó por no forzar debido a un golpe en su cuádriceps izquierdo, recibido contra el Getafe. Es un percance en principio sin importancia, según informó el club, por lo que no está previsto que sea sometido a pruebas médicas.

La presencia de Carles Gil realizando tareas de readaptación sobre el césped, algunas incluso con balón, fue la noticia positiva del entrenamiento de esta mañana del Deportivo. Es la primera vez que el valenciano pisa el terreno de juego desde que el pasado 11 de septiembre tuvo que pasar por el quirófano para solucionar sus problemas de pubis, que ya lo lastraron la pasada campaña. Al margen también trabajaron sobre el césped otros dos lesionados: Pedro Mosquera y Adrián López.

La plantilla del Deportivo se ejercitó esta mañana en Abegondo sin la presencia de los internacionales Borges, Tyton, Andone, Pantilimon, Valverde y Schär. Mañana, desde las 10.30 horas y de nuevo en la ciudad deportiva, el equipo completará un último ensayo antes del amistoso del jueves contra el Corinthians (20.00 horas, Riazor).

El encuentro de carácter benéfico, correspondiente al Memorial Moncho Rivera, servirá para que Pepe Mel dé minutos a los futbolistas que menos protagonismo están teniendo en este comienzo de temporada. Además de Lucas y de los seis internacionales que están con sus selecciones, tampoco trabajaron esta ma?ana con el grupo los lesionados Rubén Martínez, Carles Gil, Adrián López y Pedro Mosquera.