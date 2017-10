Lucas, al margen por un golpe en el cuádriceps

Lucas Pérez no trabajó ayer sobre el césped de Abegondo junto a sus compañeros debido a una contusión en el cuádriceps izquierdo, que sufrió durante el partido del pasado fin de semana contra el Getafe. El coruñés realizó tareas en el gimnasio al margen del grupo y recibió tratamiento de fisioterapia. Según informó el club, se trata de un problema leve y ni siquiera está previsto que el jugador sea sometido a pruebas de imagen. Este fin de semana no hay Liga y, por lo tanto, no hay ningún motivo por el que forzar al delantero de Monelos.