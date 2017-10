Puerta abierta para Francis

Pepe Mel dará minutos en el amistoso de mañana frente al Corinthians a los futbolistas que menos protagonismo están teniendo en este inicio de temporada. El encuentro de la decimonovena edición del Torneo Victoria Memorial Moncho Rivera, que se disputará en Riazor desde las 20.00 horas, servirá para ver en acción a varios jugadores con ganas de reivindicarse. Por ejemplo, los únicos dos con ficha del primer equipo que todavía no se han estrenado en Liga por decisión técnica: Raúl Albentosa y Saúl García. También apuntan al once otros secundarios como Gerard Valentín, Fernando Navarro o Borja Valle. Sin embargo, el que mañana quizá despierte más expectación entre la afición no figura entre los 25 de la primera plantilla, sino que tiene licencia del filial: el portero Francis Uzoho.

El joven nigeriano, que el próximo día 28 cumplirá 19 años, ya jugó con el primer equipo en varios amistosos de pretemporada, como ante el Silva y el Bergantiños, pero mañana será la primera vez que lo haga en Riazor con el Dépor. No es un estadio nuevo para él, porque ya defendió su portería la pasada temporada con el juvenil A, frente al Sevilla, en los cuartos de final de la Copa del Rey; y también hace dos meses, el 8 de agosto, cuando se enfrentó al Castilla con el Fabril en el Trofeo Manolo Martín.

Pepe Mel tiene que echar mano de la cantera para recomponer la portería, ya que no tiene disponible a ninguno de los tres arqueros del primer equipo. Rubén Martínez sigue recuperándose de su lesión, mientras que Costel Pantilimon y Przemyslaw Tyton están concentrados con sus selecciones, Rumanía y Polonia, respectivamente. El debate sobre la portería sigue abierto por la inseguridad que transmiten tanto Tyton, que solo jugó contra la Real Sociedad, como últimamente Pantilimon. Por eso los seguidores deportivistas tienen ganas de ver en acción a Francis, un prometedor guardameta en el que hay depositadas muchas esperanzas. Álex Cobo, su compañero bajo palos en el filial, también entrará en la lista, que Mel hará pública tras el entrenamiento de hoy en Abegondo.

Sin los internacionales Borges, Tyton, Andone, Pantilimon, Valverde y Schär, y con Mosquera, Adrián, Rubén y Carles Gil en la enfermería, el técnico madrileño presentará un once plagado de secundarios. Al margen de Gil, fuera de las convocatorias por lesión, todos los demás integrantes de la plantilla profesional han debutado ya en partido oficial, salvo Albentosa y Saúl. El último en estrenarse fue Gerard Valentín, ante el Getafe el pasado sábado. Albentosa, Saúl, Gerard, Borja Valle y Navarro, así como el mediocentro fabrilista Edu Expósito, son algunos de los que tendrán protagonismo mañana ante el Corinthians.