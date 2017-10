Borja Valle: "Soy un privilegiado por estar donde estoy"

Borja Valle se mostró esta mañana en Abegondo muy satisfecho por los dos goles que marcó anoche en Riazor frente al Corinthians en la decimonovena edición del Trofeo Victoria Memorial Moncho Rivera. "Estoy muy feliz y contento. Esos partidos sirven para eso, para coger buenas sensaciones. Salió bien. No cambia absolutamente nada mi forma de pensar y actuar", comentó el berciano, en una situación "difícil" sin apenas minutos en Liga.

"El fútbol es así y a veces por mucho que trabajas no tienes la recompensa que mereces o que crees que tienes que tener. No voy a rendirme ni a bajar los brazos. Soy un privilegiado por estar donde estoy y lo valoro mucho. Trabajo día a día y sé que es muy complicado jugar. Es un reto individual. Sé que tengo la confianza del club y del míster, y eso me llena", añadió.

Sobre la situación del equipo, considera que ante el Getafe "ganar era obligatorio y necesario". "Es un paso importante, sobre todo para quitarte un peso de encima", comentó Valle, que espera confirmar la reacción en las tres próximas jornadas frente a Eibar, Girona y Las Palmas. "Si puntúas en estos tres partidos, eso va a marcar el devenir de esta primera vuelta", afirmó el atacante.