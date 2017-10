Un gol de Borja Galán mantiene en el liderato de Segunda B al Fabril

No fue tan sencillo como se preveía pero finalmente el Fabril sacó adelante su partido Abegondo ante el colista, el Valladolid B, y se mantiene en lo más alto del Grupo I de Segunda. No solo aguanta el empuje del Celta B y el Fuenlabrada, que ganaron al Toledo y al Atlético B, si no que ya deja a cinco puntos al quinto clasificado, en este caso el Cerceda, es que el primer equipo que no entra en la zona de play off de ascenso.



El solitario tanto de Borja Galán en el minuto 13, de tiro cruzado y tras una aproximación al área de Romay le sirvió al filial blanquiazul para ponerse por delante y luego se dedicó a buscar el 2-0 e intentar hacer la diferencia definitiva, pero le fue imposible conseguirlo y vivió algún momento de incertidumbre en la segunda parte. Precisamente, en ese periodo el deportivista Romay fue uno de los grandes protagonistas. Tuvo tres ocasiones claras, una tras un pase de Valín y quiebro en el área, una segunda al rematar de cabeza un centro de Lucas Viña y la tercera en un disparo lejano desde la frontal.





En los últimos minutos se produjo el debut del panameño. Dejó algunas pinceladas de su clase y estuvo cerca de hacer el 2-0. Cinco victorias consecutivas para el filial y 16 de los últimos 18 puntos en juego.