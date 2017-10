Luisinho: "Siempre peleé por estar en el Deportivo"

Luisinho Correia se mostró "muy feliz" esta mañana en Riazor, donde compareció junto a su representante, Jorge Teixeira, y el presidente del Deportivo, Tino Fernández, para oficializar su continuidad en el equipo blanquiazul hasta 2020. "Para mí es una enorme satisfacción estar aquí dos años más. El pasado es pasado, y lo importante es seguir como estamos y buscar la felicidad. Una de mis prioridades era renovar y estoy muy feliz", manifestó el lateral. Luisinho reconoce que tuvo errores en el pasado, pero supo aprender de ellos para no volver a cometerlos. "Lo pasé mal, es verdad. El club no estaba a gusto. Somos humanos. Todos nos equivocamos. No tenía toda la razón de mi lado y vas aprendiendo. Estoy feliz de renovar, siempre peleé por estar en el Deportivo, jugando y no jugando", añadió el luso.

Está tan a gusto en la ciudad, tanto él como su familia, que le gustaría afincarse definitivamente en A Coruña y seguir ligado al Deportivo cuando decida colgar las botas. Pasó momentos muy complicados tras su incidente con Alejandro Arribas y las diferencias con Víctor Sánchez, que estuvieron a punto de desencadenar su adiós del club, pero es algo totalmente superado. En el verano de 2016, cuando el club le buscaba una salida, dio su palabra al presidente de que si volvía a haber un incidente se iría al día siguiente y gratis, según desveló Tino Fernández esta mañana. "Fue la demostración máxima de su compromiso", resumió el máximo dirigente del club. Clave para su continuidad fue esa promesa del jugador y también el visto bueno del entonces técnico blanquiazul, Gaizka Garitano. "Desde el primer momento nos transmitió que no veía ningún problema con el jugador", detalló el presidente.

Teixeira, por su parte, se refirió al interés reciente de varios equipos por la situación de Luisinho, que acababa contrato en 2018 y, tras esta ampliación, seguirá hasta 2020. El futbolista tenía claro que quería seguir en el Deportivo y no quiso ni oír hablar de otros clubes. "En doce años que llevo como representante, esta es la primera vez que un jugador no quiere saber nada de otros equipos. No quería sentarse con nadie antes de negociar con el Deportivo", explicó el intermediario.