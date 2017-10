Andone se queda solo en punta

Pepe Mel cruza los dedos para que Florin Andone no tenga ningún percance en los días que faltan hasta la visita del domingo a Ipurua (12.00 horas). El rumano, novedad ayer en Abegondo tras disputar dos encuentros con su selección, es el único delantero disponible para el encuentro frente al Eibar. Los otros dos arietes de la plantilla -Adrián López y Lucas Pérez- siguen trabajando al margen del grupo para recuperarse de sus respectivas lesiones y, según fuentes del Deportivo, ninguno de ellos estará disponible para este fin de semana. Una escasez de atacantes que devuelve al técnico a una situación similar a la del pasado verano, cuando solo tenía a Andone para formar en punta durante buena parte de la pretemporada. Las contrataciones de Adrián y Lucas cristalizaron muy tarde -la del coruñés el día previo al cierre del plazo para inscribir futbolistas- y eso obligó al entrenador a tener que formar con un único ariete en los amistosos. Incluso Zakaria Bakkali llegó a ser la solución de urgencia para hacer de nueve en más de una ocasión. El domingo, en Ipurua, no será necesario improvisar en esa demarcación, siempre y cuando no surja ningún contratiempo con Andone.

El internacional rumano regresará al once tras dos jornadas consecutivas saliendo desde el banquillo, ante Espanyol y Getafe. Su gol ante el conjunto azulón, el segundo en su cuenta particular esta temporada, sirvió para sumar tres puntos decisivos para la tranquilidad del equipo y, sobre todo, para la continuidad de Mel. Tras esa victoria clave, Andone reconoció que en las últimas semanas está viviendo una situación desagradable al no tener la oportunidad de formar parte del equipo titular. "Es normal que no me guste no jugar. Cualquier jugador del mundo quiere jugar y desde que estoy en el Dépor, el 90 por ciento de las veces he jugado de titular. Es una situación que no me gusta", afirmó el actual pichichi blanquiazul empatado con Fede Cartabia, ambos con dos dianas.

La pasada campaña Andone ayudó a la salvación del Dépor con una docena de goles, una marca notable para ser su primera temporada entera en la máxima categoría del fútbol español. Empezó el campeonato con mucha ganas de inaugurar cuanto antes su cuenta anotadora. Lo logró en la tercera jornada ante el Athletic pero su tanto fue invalidado por un inexistente fuera de juego. Su sequía se prolongó más de lo que le hubiera gustado, nada más y nada menos que diez partidos, hasta que en la undécima jornada vio puerta en Granada. Después su caudal anotador fue bastante regular y fue sumando dianas hasta finalizar el campeonato con doce, las dos últimas firmadas contra Las Palmas en la jornada de clausura.

Esta campaña, en cambio, ya ha celebrado dos tantos en las primeras siete jornadas, ambos en Riazor, contra Real Sociedad y Getafe. El domingo, en Ipurua, buscará el primero a domicilio para ayudar al equipo coruñés a estrenar su casillero de victorias fuera de casa en la presente Liga. Al Eibar no le marcó con el Dépor la pasada campaña, pero sí lo hizo con el Córdoba en el curso 2014-15. Al margen de su aportación anotadora, el rumano garantiza siempre su capacidad de sacrificio y su lucha constante. Es un incordio permanente para los defensas rivales y no ahorra ningún esfuerzo, algo que sus compañeros también valoran mucho.

Tareas de recuperación

Andone se reincorporó ayer al trabajo en Abegondo tras la convocatoria de Rumanía, aunque no se ejercitó con el grupo sino que hizo tareas de recuperación. El jueves de la semana pasada jugó 66 minutos contra Kazajistán y tres días después, el domingo, también fue titular ante Dinamarca, disputando en ese caso 70 minutos. Dos esfuerzos recientes, más el viaje de regreso desde Copenhague, que aconsejan dosificar con el rumano para que no tenga ningún problema de cara a la visita a Ipurua. Por eso ayer hizo tareas suaves fuera de la dinámica colectiva. El plan es que esta mañana se reincorpore al trabajo grupal en Abegondo con total normalidad para avanzar en la preparación del enfrentamiento ante el Eibar.

Además de Adrián y Lucas, también siguen al margen del grupo otros tres lesionados: Rubén Martínez, Carles Gil y Pedro Mosquera. Según informó el Deportivo, de los cinco que están en la enfermería el único que tiene algunas opciones, aunque mínimas, de entrar en la lista para Eibar es el coruñés Mosquera. Ayer realizó tareas bastante intensas con balón en el campo número 2 de la ciudad deportiva blanquiazul, incluidos varios circuitos que finalizaron con remates a portería. Lo más probable es que, en su caso, también espere a la siguiente jornada, el lunes 23 ante el Girona, para volver a las convocatorias.