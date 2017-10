Andone: "Estoy siempre motivado, para mí no es una oportunidad"

Florin Andone regresará el domingo a la titularidad después de dos partidos en el banquillo. Las ausencias de Lucas y Adrián por lesión vuelven a abrirle las puertas del once al delantero rumano, autor del tanto de la victoria ante el Getafe, y que sin embargo no se toma el encuentro como una "oportunidad" para recuperar galones. "A mí me motivan todos los fines de semana, para mí no es una oportunidad", reflexionó tras el entrenamiento de ayer por la mañana en la ciudad deportiva de Abegondo. "Seguro que habrá más partidos en los que jugaré de titular y otros en los que jugaré de suplente, y siempre me lo intentaré tomar con una actitud buena; siempre pensaré que es una buena oportunidad para ayudar a mi equipo", añadió.

Andone insistió en su deseo de poder ayudar al equipo y se refirió a la suplencia que le ha tocado soportar en las últimas semanas: "Son situaciones que tienes que aceptar. Está claro que a todos los jugadores nos gustaría jugar siempre".