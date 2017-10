Guilherme considera inaceptable la racha del Deportivo a domicilio

Guilherme ha admitido que el Dépor no puede "aceptar" el rendimiento que está ofreciendo a domicilio, con solo una victoria en los últimos veintidós encuentros del campeonato.

"No podemos aceptar eso, es una situación muy difícil para nosotros. No puede suceder en un equipo que está en Primera. Estamos trabajando para lograr puntos fuera. Es difícil, pero vamos a intentarlo", comentó.

Para contrarrestar esos números como visitante, el Deportivo, según el jugador sudamericano, debe poner "más atención" y evitar que el rival se adelante porque el equipo cuenta con "mucha calidad del medio del campo para arriba" para marcar "en cualquier momento".

Ese será el propósito de los blanquiazules el domingo en su visita al Eibar en Ipurua, un rival y un escenario del que Guilherme no se fía pese a que el conjunto vasco está por debajo del Deportivo en la clasificación de LaLiga.

"El Eibar no empezó muy bien pero sabemos la fuerza que tiene, conocemos su campo, sabemos que es pequeño y difícil, que tenemos que competir y dar el máximo, que va a ser un partido muy complicado, pero también que podemos conseguir la victoria", afirmó.

El centrocampista destacó la trascendencia que tuvo para el Deportivo la victoria ante el Getafe (2-1) antes del parón del campeonato, un resultado que le sacó de las posiciones de descenso.

"No fue un partido excepcional, pero sí un buen partido, encajamos un gol, eso nos generó un poco de nervios, pero después empatamos, volvimos a tener más confianza, tuvimos ocasiones y con la ayuda de la gente, tuvimos fuerza para darle la vuelta al resultado y la victoria fue merecida. Creo que la gente creyó más y tuvimos más actitud", apuntó.

Ese triunfo implicó, además, la continuidad de Pepe Mel como preparador del Deportivo, ya que un resultado adverso habría supuesto su destitución.

Sobre el técnico, Guilherme dijo que "tiene confianza en la gente y la gente en él" y abogó por "trabajar por él y dar el máximo".

El jugador brasileño, que ha sido titular en las siete primeras jornadas del curso, se mostró "feliz por jugar" pero hizo autocrítica y reconoció que "en las tres o cuatro primeras jornadas" no rindió a su nivel.

"No empecé la temporada muy bien, pero he ido mejorando, cada vez me veo mejor físicamente y ahora me encuentro muy bien. He mejorado mucho respecto a los anteriores partidos", aseguró.

En su comparecencia, Guilherme se congratuló de que su compañero Celso Borges haya logrado el pase al Mundial de Rusia 2018 con Costa Rica y también elogió a Fede Valverde, que con el Deportivo está actuando en una posición que no es la suya, la banda izquierda.

"Valverde es un gran jugador y donde lo coloques lo va a hacer bien. Es muy inteligente, ayuda a marcar y es rápido. En el centro del campo no tiene tanta posibilidad de utilizar su velocidad", explicó el jugador sudamericano.