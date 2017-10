"Tenemos jugadores con mucha calidad, pero nos falta entendernos"

A Zakaria Bakkali (Lieja, 1996) el paréntesis en la competición le ha permitido recuperarse por completo del problema en un tobillo que le ha alejado de las alineaciones en las últimas jornadas. Admite que todavía no ha alcanzado el nivel que deseaba y que se esfuerza en adaptarse a un esquema de juego al que no estaba acostumbrado para disponer de la confianza y los minutos que vino a buscar al Deportivo. En Eibar esta semana tendrá la oportunidad de comenzar a hacerse un hueco en los planes del técnico debido a las bajas que acumula el equipo.

- ¿Cómo le ha sentado el parón después de la lesión en el tobillo?

-Muy bien. No fui con la selección estas dos semanas para estar aquí con el equipo y ahora me encuentro mejor.

- ¿Qué ha pasado para no entrar en la lista definitiva de la sub 21 con Bélgica?

-Lo que quiero este año es coger mi forma. El año pasado en el Valencia no jugué mucho por la operación en el pubis y este año quiero volver a estar bien. Sabía que tenía dos semanas para entrenar muy fuerte con el equipo o bien ir con la selección, entrenar muy poco y jugar un partido. Quedándome aquí trabajé dos semanas muy fuerte y para mí ha sido mucho mejor. Preferí quedarme aquí y entrenar muy bien con el equipo, mi cabeza está aquí no con la selección.

- ¿Ni siquiera con un Mundial a la vuelta de la esquina?

-Pero por eso también, hay que hacerlo bien aquí este año y después ya se verá. Si lo hago bien con el Deportivo podría ir. También ayuda que el equipo lo haga bien, que tenga visibilidad, después la selección viene sola.

- ¿Se considera adaptado al equipo?

-Necesito minutos. Entrenar y jugar partidos no es lo mismo. Necesito aprender fuera de los entrenamientos, saber cómo defender en los partidos, que no es igual. Me faltan minutos para coger ritmo.

- ¿En qué lo nota?

-Aquí jugamos un 4-4-2 y es muy importante defender y bascular con el equipo. Yo he jugado toda la vida con un 4-3-3, siempre. En Holanda, en Bélgica, también en Valencia... Este año el Valencia cambió y aquí también. Tengo que acostumbrarme.

- ¿Cómo lleva ese cambio?

-Normal, lo llevo normal. Hasta ahora no he jugado muy bien en esa posición, pero me tengo que adaptar y acostumbrar.

- En Eibar habrá varias bajas, ¿lo ve como una oportunidad?

-Todos los partidos son una oportunidad para mí. Lo quiero hacer siempre bien por el equipo y por mí también para ponerme en forma, pero claro que quiero jugar todos los partidos.

- ¿Por qué cree que no está jugando más a menudo?

-No lo sé, puede que sea por el sistema 4-4-2 que utilizamos. No es mi preferido y a lo mejor también el entrenador ve que no es mi preferido. No lo sé. Hay que preguntárselo al míster.

- ¿Cree que con otro esquema tendría más opciones?

-Si para el equipo ese sistema es el mejor, para mí también. No me importa jugar un 4-4-2 o 4-3-3, yo quiero jugar. Quizá el mejor sistema para jugar con los jugadores que tenemos, con Lucas, con Adrián, conmigo o con Fede, sea el 4-4-2. El míster lo ve mejor.

- ¿Dónde se encuentra más cómodo?

-Yo prefiero en banda. Toda la vida he jugado en banda izquierda. Este año he cambiado un poco, pero siempre he jugado en la izquierda o en la derecha. Como mediapunta me ha probado el míster en pretemporada, pero donde me siento mejor es en la izquierda.

- ¿Qué le pide Mel?

-Sobre todo aportar ofensivamente, pero también defender ayudando a los mediocentros. Hay que bascular con ellos, volver atrás... Todo lo que hace un mediocentro el míster también me lo pide. Ya lo había hecho antes en Holanda y en el Valencia, pero es un poco diferente con este sistema. La liga holandesa es distinta a la española y en Valencia teníamos mucho el balón, jugábamos 4-3-3, no defendíamos mucho; aquí es un poco diferente.

- ¿Qué le ha faltado al equipo en este inicio de campeonato?

-Si ganamos este partido seguro que poco a poco vamos a ganar confianza. Estamos tranquilos, nosotros no tenemos dudas. Tenemos jugadores con mucha calidad, pero lo que nos falta es entendernos y saber jugar juntos. Yo soy nuevo, Adrián es nuevo, Lucas también llegó este año aquí... Hay que acoplarse, puede que nos esté costando un poco.

- ¿Dónde cree que deberían estar?

-Para mí el Deportivo no está donde debería. Ganamos dos partidos y estamos un poco mejor, pero creo que deberíamos estar de media tabla hacia arriba. Tenemos jugadores para estar ahí.

- Sin embargo el más cuestionado ha sido el entrenador...

-Todos los jugadores estamos cuestionados, no solo el entrenador. Esto no es nuevo para mí, acepto las críticas sin problema. Todos los jugadores tenemos que soportarlas. Se critica a Messi y a Cristiano Ronaldo y los dos son muy, muy, muy buenos. Dos jugadores como ellos no deberían recibir críticas, pero es normal. La crítica es parte de nuestro trabajo.

- ¿Ha notado también las críticas aquí, la presión?

-Menos que en Valencia, mucho menos que allí. Por ejemplo: jugamos contra el Alavés, un partido que había que ganar seguro, y la afición estuvo muchísimo con nosotros. Los 90 minutos estuvo detrás, con nosotros, no pitó, estuvo muy bien.