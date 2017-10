Domingo de confirmación

Ganar fuera de casa ha pasado de ser un objetivo a convertirse en toda una obsesión para el Deportivo, acostumbrado en los últimos años a muy pocas alegrías lejos de Riazor. Solo una victoria en sus últimas 22 salidas, un dato escalofriante, impropio de un equipo que aspira a caminar con aplomo en la máxima categoría del fútbol español. Hoy visita Ipurua, un campo siempre complicado pese a la delicada situación del Eibar, en puestos de descenso, aunque solo un punto por debajo del equipo coruñés. No es un partido cualquiera porque, para bien o para mal, puede marcar un punto de inflexión. Si el Dépor lo saca adelante, confirmará la mejoría que mostró la pasada jornada frente al Getafe. Sería su segunda victoria consecutiva, un impulso enorme para auparse hacia una zona más tranquila de la tabla y, de paso, empezar a recuperar fiabilidad como visitante. En cambio, otro tropiezo devolvería las dudas, empezando por el banquillo, donde Pepe Mel quiere que su equipo sea tan competitivo fuera como en Riazor.

Mantener altos los niveles de intensidad y concentración es obligatorio ante un rival como el Eibar, siempre combativo e infatigable, sobre todo en sus partidos como local. El técnico madrileño pierde a Fabian Schär, muy justo físicamente por la acumulación de encuentros, tanto con el Dépor como con la selección suiza. Podría jugar si fuese estrictamente necesario, pero Mel considera más inteligente darle descanso. A cambio, recupera a Lucas Pérez, quien entró en la convocatoria tras recibir ayer el alta. No está para jugar de inicio pero, en función de cómo transcurra el encuentro, podría tener unos minutos. Andone regresará al once tras dos jornadas en el banquillo, mientras que Arribas acompañará a Sidnei en el eje de la zaga por la ausencia de Schär. Pocos retoques más hará Mel con respecto al once que remontó con justicia ante el Getafe en el mejor partido del Dépor en toda la temporada.

Siguen de baja Pedro Mosquera, Adrián López, Carles Gil y Rubén Martínez, a los que esta semana se unió Gerard Valentín, en la enfermería por una brecha en la tibia. También José Luis Mendilibar tiene bajas importantes. No puede contar con Fran Rico, Pedro León ni Iván Alejo pero, al margen de las individualidades, el Eibar siempre se ha caracterizado por su fortaleza como bloque. A eso aspira también el Dépor, a ser un equipo reconocible y con un patrón de juego claro, sin depender solo de los zarpazos de sus futbolistas más determinantes.