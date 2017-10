El precoz Francis Uzoho

Francis Uzoho, a sus 18 años y 352 días, se convirtió hoy en Ipurua en el portero extranjero más joven que ha debutado en Primera División. Hace unos meses no conocía la Europa futbolística y formaba parte de la Aspire Academy, hace semanas no había catado el fútbol profesional y desde esta mañana es un guardameta histórico, no solo para el Dépor, si no que lo es para la historia de la Liga.

Estuvo sobrio en lo poco que le exigió el Eibar. Tuvo que sacar una buena mano en la primera parte y no se limitó a despejar balones, los blocó en la mayoría de las acciones. El buen partido de Sidnei y Albentosa y del entramado defensivo le hizo la vida más fácil. Es el cuarto meta que juega en el Dépor en esta Liga, el sexto que lo hace en los últimos encuentros coruñeses en el campeonato de la regularidad. Hay problema bajo palos en Riazor y, al menos, hasta que vuelva Rubén, Francis será la solución.

Da la casualidad de que el portero más viejo de la historia de Primera también defendió la portería blanquiazul. Fue Songo'o con 40 años y 67 días en el Racing-Deportivo del 23 de mayo de 2004.