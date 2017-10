José Luis Mendilibar, entrenador del Eibar, dio por bueno el empate ante el Deportivo y aseguró que no tuvieron "tranquilidad para mover el balón y así no es fácil ganar". "Tenemos mucha prisa y nos metemos en fuera de juego sin motivo. Tenemos prisa y sin esa tranquilidad no es fácil ganar. Hemos conseguido un punto, así que bien. No hemos tenido tranquilidad para mover el balón, y es lo que tenemos que conseguir, hacer más daño con los laterales por las bandas y que los del medio campo participen más", dijo Mendilibar al término del encuentro.

"Veo nerviosos a los jugadores en el campo, con ganas de hacer las cosas, pero en los entrenos, no. No es intranquilidad por los resultados obtenidos, sino que es ansiedad por tratar de hacer las cosas bien. Hay que seguir trabajando y haciendo las cosas bien", añadió el técnico del conjunto armero, que informó de que "Ramis tiene un esguince en la rodilla".