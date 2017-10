Antiviolencia incluye a los Blues como grupo violento pese a estar legalizados

La Comisión Estatal contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte incluyó a los Riazor Blues en el listado de grupos de aficionados considerados "radicales y/o violentos" junto a otras ocho agrupaciones de equipos españoles, entre las que figuran también el Frente Atlético y Biris Biris Norte. En un escrito remitido a los clubes por LaLiga la pasada semana, antiviolencia prohíbe a los dirigentes cualquier "tipo de apoyo o promoción y en especial la exhibición de pancartas en encuentros en los que el equipo" blanquiazul actúe como local o actúe como visitante. Una decisión que se produce tres semanas después de que Tino Fernández recordase en la SER que "los Riazor Blues son un grupo más de seguidores que están completamente legalizados e inscritos en el libro de Registro".

La decisión adoptada por antiviolencia se basa en los "antecedentes de determinados grupos que les hacen merecedores de la consideración de grupos radicales y/o violentos" entre los que incluye a los Blues, a pesar de que esta agrupación fue inscrita legalmente por el Deportivo el 30 de marzo de 2016, unos días antes del clásico gallego de la temporada 2015-16 disputado en Balaídos. Fue en ese partido cuando los jóvenes seguidores blanquiazules se estrenaron en los desplazamientos como un grupo legal, con entradas compradas directamente al club y con todos los asistentes al encuentro perfectamente identificados, como exige la normativa.

La postura de antiviolencia, que también defiende Javier Tebas, presidente de LaLiga, al insistir en que se trata de un grupo con "antecedentes de conductas violentas", es lo que provocó las reiteradas multas al Deportivo por la exposición de la pancarta en Riazor con el nombre de la agrupación y que ahora figure en un listado de "grupos radicales" al lado de asociaciones como el Frente Atlético, con integrantes que participaron en la muerte de Jimmy, tal como trata de establecer la justicia. También figura Biris Biris Norte, grupo hermanado con los Blues y contestatario contra Tebas, a pesar de haber regularizado su situación la pasada temporada. Sin embargo, sorprende la ausencia de un grupo como los Ultra Boys de Gijón, que en el derbi asturiano de esta temporada protagonizaron graves conflictos: lanzaron piedras contra el autocar del Oviedo e incluso contra el de su propio equipo.

Con la medida adoptada por antiviolencia los Riazor Blues no pueden recibir entradas del Deportivo para ningún partido, pero sus integrantes sí pueden tener acceso a las localidades a título individual siempre y cuando acrediten ser socios y no tener prohibida la entrada en recintos deportivos. En el caso del encuentro en Eibar del pasado fin de semana, los componentes de los Blues habrían adquirido sus localidades en su condición de abonados del club blanquiazul. "No pueden recibir entradas como colectivo, ni mostrar pancartas ni camisetas", recuerda Tania Gómez, presidenta de la Federación de Peñas. De hecho, el Deportivo aseguró el pasado martes que "cumplió con la reglamentación vigente, enviando el listado de los aficionados desplazados" a los responsables de seguridad del Eibar.