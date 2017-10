Edu Expósito valora al Girona: "Tiene identidad propia"

Edu Expósito estuvo el domingo en el banquillo en Ipurua gracias a su trabajo en los entrenamientos y en los partidos que completa con el Fabril. Tiene la oportunidad de estar entre los elegidos para recibir al Girona e incluso ocupar un sitio en el once aunque asegura que no tiene "prisa", pero no renuncia a la pelea por un puesto. Tiene la confianza de los técnicos de la casa, por eso renovó su contrata hasta 2022, "estoy muy agradecido", dice. Ahora le falta tener en el primer equipo el protagonismo que alcanza en el filial.

El lunes podría tener su oportunidad, aunque a estas alturas de la semana Pepe Mel no enseñó absolutamente nada del posible equipo. Con todo, el centrocampista ya mira hacia el Girona "Empezó muy bien y le veo un equipo bastante fuerte, que sabe lo que hace, con identidad propia, pero en Riazor tenemos que salir adelante", comentó ayer en Abegondo.