Celso Borges fue muy crítico con el equipo, y también muy honesto: "Estamos dolidos porque sabíamos que era un rival al que le podíamos ganar y cuando no lo haces te sientes frustrado. Lo intentamos por todos los lados y al final no cayó el gol. Hoy -por ayer- era un día muy importante y no podíamos dejar ir estos puntos. Estamos muy molestos con nosotros mismos".