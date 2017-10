"Todas las ocasiones del partido las tuvimos nosotros, duele perder así"

Lucas Pérez analizó la derrota de ayer del Deportivo ante el Girona de esta forma: "Hemos perdido de forma dolorosa porque todas las ocasiones del partido las tuvimos nosotros, y también el manejo del juego", explicó el delantero. Asimismo comentó las jugadas polémicas del choque asegurando que siempre es complicado jugar "contra dos goles anulados, que no sé si eran fuera de juego, y contra un penalti. Pero no me gusta hablar de los árbitros y no les echo la culpa de nada. Hay que dar la enhorabuena al Girona porque ha estado más acertado que nosotros en el área".

El delantero blanquiazul es consciente de la situación del equipo y reconoció que querían ganar a toda costa ante su afición. "Estábamos ilusionados con poder sumar tres puntos y brindar el triunfo a la afición pero no pudo ser. Llevábamos cuatro puntos en los dos últimos partidos y no hemos podido seguir sumando", lamentó Lucas.

"El Girona no tiró casi nada en la primera parte del encuentro, pero aún así nos fuimos al descanso perdiendo por un gol a cero. Nos tocaba remontar el resultado en la segunda parte. Conseguimos empatar el partido pero encajamos el segundo tanto, creo que en una jugada de estrategia, cuando más volcados estábamos sobre la portería rival buscando el gol", finalizó el delantero del equipo coruñés.

También habló con los periodistas tras el encuentro Raúl Albentosa, quien aseguró: "El segundo penalti es la justificación del primero. No fue ninguno de los dos y eso nos jode al equipo y a mí. Estamos frustrados porque tenemos la tranquilidad al alcance y nunca llegamos a cogerla".