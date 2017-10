Tino: "El Dépor no está hecho para luchar solo por la permanencia"

Tino Fernández y Pepe Mel reconocieron que el Deportivo no está confeccionado para pelear solo por la permanencia y que las circunstancias y los resultados fueron determinantes para la destitución del técnico madrileño.

"No estamos en puestos de descenso, pero no hemos hecho el esfuerzo que hicimos, amortizar deuda, fichar jugadores de mejor nivel, negarnos a traspasar a otros, para estar en esta situación", apuntó el presidente. "Le hemos dado prioridad a la configuración de un equipo competitivo; queremos mejorar", añadió. "Las cosas no salieron y sería irresponsable tomar decisiones", explicó para justificar el despido de Mel.

El entrenador madrileño, por su parte, coincidió con el dirigente en este sentido, pero con cierta discrepancia. "Mi función también es tomar decisiones por eso entiendo al consejo de administración, pero sé que yo iba a lograr el objetivo, siempre lo hice allá donde estuve", aseguró Mel. "Coincido en que hay plantilla para estar en la línea del límite salarial y si no es así es que algo habremos hecho mal", analizó el técnico. "Nosotros esperábamos más", agregó con respecto al rendimiento del equipo.

Mel recordo que cuando se cerró el mercado de fichajes había valorado el "esfuerzo" del club en "la incorporación de futbolistas, en el acuerdo con Abanca, en la gestión para traer a última hora a Pantilimon" y recordó lo que destacó en la rueda de prensa de esta mañana en Riazor. "Una plantilla que no es solo para luchar por la permanencia y si no es así es que no lo hago bien", afirmó. "Ahora me toca a mí" había dicho aquel día. Y las expectativas no se cumplieron por eso esta mañana se despidió del club "en lugar de estar entrenando al equipo en Abegondo ".