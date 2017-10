Ayestarán: "Nos salimos en la primera curva peligrosa"

El entrenador de la UD Las Palmas, Pako Ayestarán, comparó ayer a su equipo con un coche de carreras en la previa de la eliminatoria de Copa del Rey ante el Dépor y afirmó que aunque se está saliendo en "la primera curva peligrosa", como ante el Villarreal el pasado fin de semana (4-0), está convencido de que "va a despegar": "Hemos tenido buenos momentos de juego como el primer tiempo en el Camp Nou, 20-25 minutos ante el Celta y el primer tiempo del partido ante el Villarreal, pero ante la primera curva peligrosa nos salimos, así que sabemos que no es suficiente, tenemos que seguir mejorando, pero estamos convencidos de que el coche va a despegar".

Para Ayestarán, el cambio de entrenador del Dépor no les afecta. "No es ni positivo ni negativo para nosotros, es una circunstancia que no está en nuestras manos, que no podemos controlar y la incidencia de los entrenadores en corto tiempo es poca. Ante el Girona vi un Deportivo muy vivo, estuvo en el partido los 90 minutos, perdió, pero pudo ganar. Veo un equipo vivo y espero un partido difícil", auguró. "Tiene un buen bloque, jugadores atrás con buena salida de balón, equilibrio en el centro del campo y arriba jugadores como Adrián, Andone, Lucas o Cartabia que tienen un rol importante. Tiene argumentos", advirtió.

Ayestarán no podrá contar con el internacional marroquí Oussama Tannane, que estará al menos seis semanas de baja debido a una microrrotura en el músculo aductor derecho.