"He pedido perdón porque soy el culpable de esta derrota"

En el minuto veinticuatro de encuentro frente al Las Palmas, el defensa Juanfran Moreno es expulsado por el colegiado Mateu Lahoz. Y así explicó la jugada el deportivista: "Es la primera falta que hago, y le digo 'Mateu es la primera'. Dice que le gusta dialogar y me dice: 'te voy a expulsar'. Me quedé parado, '¿cómo me vas a expulsar por esto? Me estás hundiendo la vida, echando el trabajo de mis compañeros a la basura".

Desde el primer momento, el defensa deportivista reconoce su error: "No puede repetirse, soy el culpable del partido, si estaba difícil yo lo puse imposible. Tengo que felicitar a mis compañeros porque con diez han tenido opciones de empatar".

Preguntado sobre si cree que puede pasarle factura esta jugada en su posible salida del equipo titular, Juanfran comentó: "No me preocupa eso, sólo me preocupa la victoria. Si tengo que jugar jugaré y si pago consecuencias lo haré. Me duele mucho porque teníamos la ilusión del entrenador nuevo y le he estropeado el debut. Es el peor día de mi vida también para mi familia. Por querer ser protagonista lo que ha hecho es joderme la vida y si es justo consigo mismo no podría dormir. Ya le he pedido disculpas a mis compañeros", comentó entre sollozos ante los medios.

Para finalizar, el jugador deportivista dejó entrever que existe un doble rasero por parte de los árbitros: "Podemos echar mano de otros vídeos de Lahoz arbitrando a otros equipos y se verá que no hace lo mismo".